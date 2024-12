Torneo Rodolfo Becheri. I campioncini a Coiano

"Un modo per omaggiare la figura di Rodolfo, celebrando in primis il ruolo educativo che ha svolto tramite lo sport". Il presidente del CSL Prato Social Club, Roberto Macrì, ha così presentato la prima edizione del "Torneo Rodolfo Becheri" di calcio giovanile, pronto a prendere il via domani e a prendersi la scena per le prossime due domeniche. Becheri, per decenni fra i dirigenti di punta del calcio pratese, ha "scoperto" Paolo Rossi e Christian Vieri, oltre al nipote Alessandro Diamanti. E proprio "Alino", che ormai vive in Australia, dovrebbe inviare un videomessaggio di saluto che sarà mostrato poco prima dell’inizio delle partite fissate presso gli impianti di Santa Lucia.

Si parte domani con gli "Esordienti 2012", dicevamo: calcio d’inizio alle 9:30 con CSL Prato Social Club – Lanciotto ed Affrico – Olimpia Quarrata, mentre alle 10 si ripartirà con CSL Prato Social Club – Olmpia ed Affrico – Lanciotto. A completare il quadro e a delineare vincitori e classifica, CSL Prato Social Club – Affrico e Lanciotto – Olimpia alle 10:40. Sarà premiato anche il capocannoniere della categoria con il "Premio La Nazione". L’attenzione andrà a quel punto al 5 gennaio prossimo con gli "Esordienti 2013": avanti alle 9 con CSL Prato Social Club – Olimpia ed Affrico – Lanciotto, CSL Prato Social Club – Lancio ed Affrico – Olimpia alle 9:40 per chiudere alle 10:15 con CSL Prato Social Club – Affrico e Lanciotto – Olimpia.

L’11 gennaio sarà invece la volta dei "Primi calci 2016": si comincia alle 14:30 con CSL Prato Social Club – Lanciotto ed Affrico – Olimpia, proseguendo con CSL Prato Social Club – Olimpia ed Affrico – Lanciotto (entrambe alle 14:50) CSL Prato Social Club – Affrico e Lanciotto – Olimpia (alle 15:10). A seguire, toccherà ai bambini del 2017: CSL Prato Social Club – Lanciotto ed Affrico – Capezzano (16:15) CSL Prato Social Club – Affrico e Capezzano – Lanciotto (16:35) CSL Prato Social Club – Capezzano e Lanciotto – Affrico (16:55).

La kermesse si chiuderà il 12 gennaio con le due categorie "Pulcini", con l’ultima gara (Lanciotto – Olimpia) in calendario alle 11:10. Le prime due classificate di ciascuna categoria avranno accesso alla fase finale delle "Aureliadi", in programma a Numana (Ancona) dal 16 al 18 maggio prossimi. Poi c’è la parte extra-calcistica: nei giorni del torneo sarà ristampato l’opuscolo "Rifarei tutto daccapo", realizzato poco prima della scomparsa di Becheri (avvenuta nel 2019). Ed entro il prossimo mese di febbraio, il CSL Prato Social Club procederà ad intitolare i due campi di calcio a sette proprio a Becheri e ad un altro "storico" dirigente come Ferdinando Pampaloni, con le targhe che saranno poste nell’arco di una cerimonia da fissare a breve.

Giovanni Fiorentino