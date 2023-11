Torna in scena "Il chiodo fisso"

Torna in scena a grande richiesta dopo tre rappresentazioni l’associazione culturale e teatrale "Il chiodo fisso" con lo spettacolo "Se devi dire una bugia dilla grossa" di Ray Cooney per la regia di Patrizia Morini; direttore di scena Alessio Nunziati; scenografia Tutta Scena. L’appuntamento è per sabato 2 dicembre alle 21.15 al circolo parrocchiale di Comeana in via Dante Alighieri. Prenotazione via whatsapp al 349-2661239. Parte degli incassi saranno devoluti all’associazione Pandora arte e spettacolo di Seano colpita dall’alluvione. L’opera fu rappresentata per la prima volta in Italia nel 1986 con la direzione di Pietro Garinei e l’interpretazione di Johnny Dorelli, Paola Quattrini, Gloria Guida e Riccardo Garrone, trasmessa in televisione dalla Rai e poi portata in scena più volte nel corso degli anni.