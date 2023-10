Topo in mensa, scuola disinfestata: "Avanti con i protocolli di sicurezza"

È stato un fine settimana dedicato alla disinfestazione alla scuola Dalla Chiesa di Mezzana. Le operazioni in corso da venerdì pomeriggio subito dopo l’uscita di scuola dei bambini, sono andate avanti fino a domenica sera. La procedura si è resa necessaria a seguito dell’avvistamento di tre ratti, di cui uno nei locali della mensa. Ieri l’assessore all’istruzione Ilaria Santi insieme all’assessore alla città curata Cristina Sanzò hanno pranzato insieme ai bambini della scuola che fa parte del comprensivo Iva Pacetti. La mensa e la scuola infatti non sono mai state chiuse: le procedure di sanificazione e igienizzazione sono continue e permettono di poter continuare regolarmente le attività scolastiche. Per una questione di maggiore sicurezza il dirigente Giovanni Quercioli in accordo con il Comune, ha comunque protratto le procedure di emergenza. Vale a dire che le classi vengono chiuse per evitare intrusioni mentre nel refettorio invece è ancora attivo il protocollo di sicurezza che prevede l’utilizzo di bottiglie di acqua chiuse, cibi sigillati, pulizie straordinarie e igenizzazione dei locali prima e dopo l’utilizzo oltre alla frutta lavata altrove.

"Ho inviato una nuova circolare - spiega il dirigente -. La disinfestazione è stata effettuata, adesso servirà qualche giorno per avere la certezza che i topi siano stati debellati. Proprio per una maggiore sicurezza di tutti è stato deciso di protrarre le misure straordinarie per la gestione della mensa con cibi sigillati e acqua in bottiglia così da scongiurare ogni eventuale pericolo. Ci tengo a rassicurare le famiglie che c’è la massima attenzione verso la questione e che tutte le autorità competenti sono state avvisate".

Anche l’assessore al verde Cristina Sanzò ha preso contatti direttamente con il dirigente per intervenire sulla gestione dei rifiuti della scuola che con le alte temperature di queste ultime settimane potrebbero aver attirato i ratti.

"L’Ufficio igiene è in contatto con la scuola - conclude il preside -. Le procedure di derattizzazione sono state svolte in modo approfondito durante il fine settimana. Ci siamo mossi fin da subito nel rispetto dei protocolli previsti per queste situazioni".

Si.Bi.