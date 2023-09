Nella mensa dei bimbi avvistato un topo. Via alla disinfestazione

Prato, 30 settembre 2023 – Topi a scuola . Succede a Mezzana, alla scuola Dalla Chiesa del comprensivo Iva Pacetti, dove nelle ultime due settimane sono stati avvistati tre roditori. L’ultimo nei locali della mensa all’interno dei quali sono scattate subito tutte le misure di sicurezza previste delle normative in questi casi. I genitori sono stati avvisati con un circolare firmata dal dirigente che informa della situazione e rassicura le famiglie. Le azioni previste sono standard e la scuola, in accordo con il Comune fin dalla prima segnalazione, ha messo in campo gli strumenti utili a debellare la presenza di topi, che si sono rivelati più ostici del previsto. I bambini hanno sempre continuato a frequentare le lezioni e anche il servizio mensa non è stato sospeso.

«Purtroppo si sono verificati alcuni avvistamenti di ratti, uno anche nella mensa", conferma il dirigente Giovanni Quercioli. "Abbiamo messo in campo già da giorni tutte le azioni previste con la supervisione degli uffici del Comune. Voglio rassicurare le famiglie che c’è la massima attenzione verso la questione e che tutte le autorità competenti sono state avvisate".

Da dove siano arrivati i topi non è chiaro: una delle ipotesi è legata ai lavori effettuati nel giardino della scuola. L’aver movimentato terra può aver convinto i roditori ad uscire dalle tane. Ma c’è un’altra ipotesi: fuori dalla scuola alcune famiglie hanno segnalato la presenza di rifiuti. Il caldo delle ultime settimane e la spazzatura, magari con avanzi di cibo, possono aver attirato gli animali. Proprio su questo c’è stata una consultazione tra il dirigente e l’assessore alla città curata, Cristina Sanzò, per mettere in atto correttivi sullo smaltimento dei rifiuti che possono aver attirato i roditori.

Intanto nella scuola la ditta di disinfestazione inviata dall’amministrazione ha già posizionato le trappole: "È il metodo canonico – aggiunge il preside – speravo che si potesse utilizzare qualcosa di più rapido, però mi è stato spiegato che le trappole sono il sistema più efficace. Le aule e le stanze della scuola sono sempre state chiuse in questi ultimi giorni per circoscrivere le zone in cui i topi potevano girare".

In mensa invece sono scattate tutte le procedure di sicurezza che prevedono l’utilizzo di bottiglie chiuse, la pulizia prima, durante e dopo i pasti e contenitori sigillati per il cibo. Da ieri pomeriggio, subito dopo l’uscita dei bambini, è iniziata anche la disinfestazione straordinaria che andrà avanti per tutto il fine settimana. L’obiettivo è avere una scuola pulita e igienizzata per lunedì mattina. Inoltre proprio lunedì è in programma la visita dell’assessore all’istruzione Ilaria Santi che pranzerà con i bambini. "La situazione è in corso di aggiornamento continuo – conclude il dirigente – Dalle autorità non ho avuto nessuna indicazione di sospendere la mensa di lunedì. Ovviamente qualsiasi cambiamento sarà comunicato alle famiglie".