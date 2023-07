Topi in strada, tante segnalazioni Materasso abbandonato ai giardini "Dopo due settimane è ancora lì"

Topi ai giardini, topi in via Bologna, topi in via Carbonaia alle porte del centro. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni per la presenza di ratti in città. Non c’è un allarme vero e proprio, ma un indicatore che l’asticella dell’attenzione si deve alzare. Il problema, secondo la Saetta, ditta specializzata nella derattizzazione, può essere collegato alle temperature più alte e alla presenza di rifiuti umidi lasciati in strada per il porta a porta. L’odore attira gli animali che per il cibo si avvicinano alle abitazioni e nei giardini anche in orari inconsueti come le ore diurne. Alia dal canto suo ammette di aver ricevuto soltanto due segnalazioni per la presenza di topi all’inizio di giugno e di essere intervenuta con i trattamenti previsti. L’azienda dei rifiuti ricorda ai cittadini di contattare i numeri dedicati nel caso ci siano avvistamenti frequenti: si può chiamare da rete fissa l’800.888.333, da cellulare 199.105.105 oppure lo 0571.1969333. Per eventuali segnalazioni è attiva anche la app accessibile a www.aliaserviziambientali.italiapp.

In tema di rifiuti invece proseguono le segnalazioni dei cittadini cronisti al numero WhatsApp della redazione 337.1063052.

"Da oltre due settimane nello spazio verde comunale di via Giuliotti in zona Fontanelle c’è un materasso abbandonato e nessun operatore che si occupa della raccolta differenziata ha fatto segnalazione – si legge nel messaggio arrivato in redazione – È stato fatto un ritiro ingombranti a poche decine di metri, ma il materasso a quanto pare non sembra così visibile. O forse non sembra un rifiuto abbandonato ma semplicemente un posto per prendere il sole? Ho fatto una segnalazione come cittadino privato sia alla polizia municipale che ad Alia, dalla quale mi è arrivata la regolare mail con il numero di protocollo. Ho aspettato pazientemente e fiduciosa, ma dopo una settimana non solo il materasso è sempre lì ma sono aumentati piccoli grandi rifiuti abbandonati. Ho rifatto nuovamente segnalazione sia alla polizia municipale che ad Alia. Mi domando: quanto tempo bisogna spendere per fare rimuovere un rifiuto abbandonato? Quanti hanno tempo e voglia di farlo? Quanto Alia dovrebbe incentivare i suoi operatori per fare questo? E soprattutto quanto dovrebbe essere efficiente nel rimuoverlo? Oppure ci vantiamo di fare la differenziata e poi rendiamo gli spazi pubblici delle discariche?".