Oggi alle 18.30 al Centro Pecci da ricordare l’incontro con il noto critico cinematografico Paolo Mereghetti. In occasione della rassegna Pecci Top 5, in svolgimento al museo, in dialogo con Luca Barni (curatore Centro Pecci Cinema) Mereghetti parlerà dei migliori film dell’anno appena trascorso. L’incontro sarà anche un’occasione per parlare di nuovi registi e tendenze, di cinema italiano, nonché di critica cinematografica e dell’esperienza personale dell’ospite, il quale è nelle librerie italiane con il suo famoso Il Mereghetti. Dizionario dei Film. Edizione del trentennale. 1993-2023.

Mereghetti nel 2007 ha pubblicato per i Cahiers du Cinéma e Le Monde un volume su Orson Welles, uscito poi in Italia da Rizzoli e in Spagna e Gran Bretagna da Phaidon. Nel 2012 ha curato per Contrasto il volume Movie Box, tradotto in sei lingue. Ha collaborato alla Mostra del Cinema di Venezia durante le direzioni di Lizzani, Rondi e Barbera. Nel 2001 ha ricevuto il Premio Flaiano, nel 2014 il Premio De Sica, nel 2015 il Premio Lo Straniero, nel 2018 il Premio Amidei, tutti per la critica cinematografica.

Ingresso libero su prenotazione a centropecci.itcinema