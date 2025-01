Tobbiana vince e mantiene la vetta del campionato. Al terzo posto c’è Libertà Viaccia in grande forma

La capolista continua a correre e a fare l’andatura, ma le inseguitrici appaiono sempre più determinate. E’ la sintesi della quattordicesima giornata di campionato di Terza Categoria, che a dirla tutta si chiuderà stasera con l’ormai canonico posticipo del lunedì che alle 21 metterà stavolta di fronte il Firenze Nord ed il San Lorenzo Campi Giovani (che potrebbe dare una nuova scossa alla zona playoff). Ma tutte le altre gare sono andate in archivio e a far festa è indubbiamente il Tobbiana, che grazie al 3-2 esterno inflitto alla CDP Vaianese (in virtù di una doppietta di Gesualdo e di un acuto di Rinaldi capace di neutralizzare gli assoli di Albano e Macrì) mantiene il comando della classifica. Ma gli uomini di coach Santini dovranno continuare a tenere alta la guardia, perché nel primo posticipo di ieri il Carraia ha vinto con lo stesso punteggio contro la Polisportiva Bacchereto (Giomi, Martino ed Andreini da un lato, Tani e Ferraro dall’altro) ed è rimasto in scia a -3. Colpo gobbo de La Libertà Viaccia, che conferma di vivere uno stato di forma eccezionale: dopo aver battuto nel recupero della scorsa settimana il Firenze Nord, i ragazzi di Sensi hanno vinto anche lo scontro diretto con Las Vegas (1-0, Magherini) prendendosi la terza posizione proprio a scapito dei rivali vaianesi. La situazione di equilibrio generale sin qui emersa fa sì che la lotta per le primissime posizioni resti ad ogni modo aperta e sono almeno otto le compagini che possono ambirvi. E’ ad esempio finita a reti inviolate Eureka – Atletico Esperia: uno scontro diretto fra due formazioni che possono ambire agli spareggi-promozione (stando perlomeno a quanto messo in mostra finora) con la posta in palio che ha forse "bloccato" entrambe. A metà graduatoria, si rilancia il Paperino San Giorgio, dopo l’1-0 casalingo imposto a La Briglia fanalino di coda del raggruppamento ma se non altro in ripresa in termini di prestazione. E può a ben vedere sorridere, almeno per stavolta, anche il Colonnata: Onofrietti, Castrogiovanni e Batistoni hanno griffato il 3-1 fatto registrare nella tana del Carmignano. Il 2-2 con cui è finita la partita fra Prato Sport e BGV Soccer rappresenta un pareggio che serve a poco ad entrambe le contendenti. E il Prato Nord U21, unica pratese nel girone di Pistoia, ha infine battuto 2-1 l’Hitachi.

G.F.