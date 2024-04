Timec, la beffa nel finale. In classifica solo seconda

Dopo la serie C1, anche la C2 manda in archivio la regular season. E il verdetto finale, nel girone B, vede per il secondo anno consecutivo i pratesi della Timec beffati. Anche in questa stagione, infatti, la squadra allenata da Christian Bini Conti si è classificata al secondo posto ditero all’unica squadra che ottiene la promozione diretta.

Lo scorso anno fu il GF Rione (che è però al termine di questo campionato è stato subito retrocesso in C1), stavolta miglior fortuna è toccata all’Atletico Fucecchio per un solo punto di vantaggio. Nell’ultima giornata, infatti, la Timec Prato ha battuto 9-2 il Quartotempo Firenze ma all’Atletico Fucecchio è bastato pareggiare 5-5 con Midland per mantenere la prima posizione e festeggiare la promozione. Per i pratesi tutto rimandato invece ai playoff, dove ci saranno anche i ‘cugini’ del No Sense, quarti in classifica. Gli altri risultati dell’ultima giornata: No Sense-Alfieri Campi 20-7, Laurenziana-Atletico 2001 1-4, Olimpia Pistoiese-La Querce 8-7, Chiesanuova-Limite e Capraia 4-1, Folgor Calenzano-San Giusto 2-8. La classifica finale del girone B della C2: Atletico Fucecchio 72 punti; Timec Prato 71; Centro Storico Lebowski e No Sense Prato 67; Atletico 2001 60; Midland 53; San Giusto 52; La Querce, Olimpia Pistoiese e Limite e Capraia 36; Laurenziana 33; Sestoese 30: Quartotempo 27; Folgor Calenzano 22; Chiesanuova 16; Alfieri Campi 6.

M.M.