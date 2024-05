L’allegria delle canzoni nelle Rsa. Grazie al Gruppo Musicale Pratese

Buona musica, divertimento e tanta allegria con il Gruppo Musicale Pratese. Il ritorno della bella stagione sarà il preludio per la ripartenza delle attività di questa formazione che compie quindici anni e porterà strumenti e voci in alcune Rsa per allietare gli ospiti e in circoli, associazioni e parrocchie pratesi con ingresso aperto a tutti e sempre gratuito. "Escluso il periodo Covid – racconta Romeo Padovani, "anima" del gruppo - abbiamo appena compiuto quindici anni di ininterrotta attività e di questi tempi, anche alla luce della riforma del terzo settore posso dire che non è stata una cosa semplice. La Regione, comunque, tramite il Cesvot, ci ha sempre sostenuto e continua ad affiancarci così come il Comune di Prato che non ha mai fatto mancare il patrocinio. Come strumenti abbiamo il pianoforte, la chitarra elettrica, la batteria e poi ci sono le voci soliste maschile e femminile. La novità degli ultimi anni però è stata l’inserimento di due ragazze al canto, per dare quel tocco di buona gioventù, di cui ha tanto bisogno la nostra società. Sono due veri talenti musicali". Caterina Bonacchi, 14 anni e Mariachiara D’Agati, 15 anni, sono le giovani promesse che si esibiscono con la band: hanno la passione della musica e seguono corsi specifici e la D’Agati, già presente lo scorso anno, ha conquistato il pubblico davanti al quale il Gruppo Musicale Pratese si è esibito. "Il nostro gruppo – conclude Padovani – ha bisogno anche di un rinnovo generazionale e quindi crediamo nei giovani, nel realizzare un progetto educativo capace di staccarli un po’ dallo smartphone e farli appassionare alla musica, intesa come strumento o canto. La convivenza musicale fra generazioni diverse può essere un arricchimento per entrambi".

Le date dei pomeriggi della "Festa di primavera" già programmate sono queste: 10 maggio alla parrocchia Gesù Divin Lavoratore, 11 maggio Rsa Villa Niccolini, 18 maggio Rsa Iolo, 25 maggio Villa Amelia, poi 14 giugno a La Gualchiera e 22 giugno al circolo Arci di Borgonuovo. Il repertorio musicale prevede canzoni di Domenico Modugno, Mina, Ornella Vanoni, Fred Buscaglione e rivisitazione di brani di Nino Manfredi e comunque tutta la musica anni Sessanta e Settanta. Il Gruppo Musicale Pratese in quindici anni di attività ha collaborato anche con numerose associazioni per progetti di solidarietà.

M. Serena Quercioli