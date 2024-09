"Textile . Exchange". Tutte le novità

Sarà la prima presentazione ufficiale del nuovo standard di Textile Exchange “Materials Matter” quella che verrà svolta a Prato il 18 settembre dalle 9 nel corso di un convegno si svolgerà nella sede pratese di Confindustria Toscana Nord, promosso all’interno del Natural Fibre Connect di Biella. L’organismo americano che rilascia le più importanti certificazioni sui materiali tessili ha appena lanciato un nuovo standard che rivede alcune procedure, per cercare di semplificare il sistema, garantendo allo stesso tempo la verifica rigorosa di quanto garantito.

Proprio a Prato Textile Exchange ha svolto nei mesi scorsi un progetto pilota. L’appuntamento del 18 settembre sarà l’occasione per presentare agli imprenditori il nuovo standard e i risultati del progetto pilota. "Dal gruppo Schneider il nostro impegno principale per implementare la sostenibilità è quello di creare collaborazioni e network - commenta Willy Gallia, responsabile della sostenibilità di Schneider Group e organizzatore del Natural Fibre Connect -. Per questo abbiamo creato il Natural Fibre Connect, un convegno internazionale che permette di incontrarsi e di confrontarsi".

"E’ molto importante che si sia instaurato un dialogo continuativo con Textile Exchange – aggiunge Roberta Pecci, relatrice all’incontro nella sua veste di componente la Commissione Sostenibilità di Confindustria Toscana Nord (nella foto) -. Questi incontri e le relazioni che si sono stabilite costituiscono la maniera più efficace e produttiva di armonizzare gli obiettivi di Textile Exchange e l’operatività delle imprese. Ora occorre lavorare sul dettaglio delle procedure operative, vero banco di prova per una reale evoluzione".