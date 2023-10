Test epatite C. Più possibilità

Test per l’epatite C: da questo ottobre ancora più presidi e sedi mobili per effettuarlo. Ai punti di Prato si aggiungono le sedi di Carmignano (Casa della Salute via Redi - il 2° e 4° giovedì del mese ore 14.30-17); Montemurlo via Contardi - martedì, mercoledì, venerdì ore 8-9; Poggio a Caiano (Casa della Salute via Giotto - il 2° e 4° lunedì ore 14.30 -17); Vaiano via Valbisenzio 3° mercoledì del mese ore 14.30-17.30;

Vernio in via Becheroni il 3° giovedì ore 14.30-17.