Tessuti liberi dai virus. Nanoparticelle in azione

Sviluppare superfici virucide, battericide e fungicide attraverso l’utilizzo di nano-particelle. E’ l’obiettivo del progetto europeo ‘Supreme’, coordinato dall’università cattolica di Leuven e che vede fra i partner mondo accademico, imprese e centri di ricerca (https://www.supreme-project.eu/). Il percorso vede come protagonista anche Prato: coinvolge la società nazionale di ricerca Next Technology Tecnotessile e l’impresa con sede a Montemurlo, Trafi Creatività Tessile, specializzata in tintura e trattamenti speciali su tutti i materiali tessili. A guidare l’azienda sono i soci Fabio Giusti, Daniele Luconi e Nicolò Coffaro.

L’idea nasce durante il periodo covid, quando è apparsa chiara a tutti la necessità di trovare soluzioni sostenibili per mitigare la diffusione di agenti patogeni nocivi sulle superfici ‘ad alto traffico’. I rivestimenti riempiti di nanoparticelle sono fin da subito sembrati soluzioni promettenti. Trafi si sta occupando dell’applicazione delle nanoparticelle sul materiale tessile. Sono stati infatti sperimentati quattro sistemi di applicazione: attraverso l’utilizzo di resine, o usando le nanoparticelle come se fossero coloranti, ma anche con altri metodi innovativi. "Finora abbiamo messo in campo tutta l’esperienza accumulata negli anni per l’applicazione di coloranti e pigmenti sui materiali tessili – spiegano Giusti, Luconi e Coffaro di Trafi -. I risultati sono buoni ma abbiamo ambizioni ancora maggiori. Con questo materiale sperimentale potremmo fare tessuti per abbigliamento e arredamento in grado di uccidere in pochi secondi batteri, virus e spore dei funghi che si posano sopra".

Next Technology Tecnotessile si sta occupando dell’applicazione del materiale tramite tecnologia al plasma su supporti tessili e della parte di testing di validazione delle proprietà chimico-fisiche del prodotto. "Con questo progetto – spiega il direttore Andrea Falchini -. la nostra società di ricerca conferma il proprio ruolo di partner su progetti europei e su iniziative di ricerca e sviluppo con aziende e università".