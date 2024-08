Tesserini venatori. Ritiro dal 2 settembre

I tesserini venatori per la stagione 2024-2025 potranno essere ritirati a partire dal 2 settembre all’ufficio Protocollo del Comune di Vernio (presso la sede dell’Unione dei Comuni in via del Bisenzio 351). L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.30.

Per il ritiro del tesserino è opportuno presentarsi con la documentazione completa, costituita da porto d’armi in corso di validità, versamento tassa annuale di concessione governativa, versamento tassa annuale regionale, allegato giallo al porto d’armi, tesserino della precedente stagione venatoria oppure cedolino attestante l’avvenuta riconsegna.