Terza categoria: tutto in ballo. Eureka-Tobbbiana, super sfida

La Polisportiva Carraia, nuova capolista, proverà a mantenere il primato ospitando un Colonnata dal rendimento sin qui altalenante. E spera nel frattempo che l’Eureka, in piena lotta per i playoff, riesca a fermare un Tobbiana sceso al secondo posto e determinato a tornare in testa. E il prologo alla diciannovesima giornata del campionato di Terza Categoria, che prenderà il via oggi per concludersi come di consueto con il posticipo del lunedì (Firenze Nord– Prato Sport, con fischio d’inizio alle 21 a Calenzano).

Il programma odierno è senza dubbio più ricco: si comincia alle 14:30, con Carraia – Colonnata (a Calenzano) ed Eureka – Tobbiana (all’Achilli di Tavola) come sfide da tenere d’occhio per la lotta al vertice. Anche perché il "terzo incomodo", La Libertà Viaccia, giocherà domani alle 15:30 al Ribelli contro il San Lorenzo Giovani: Ceri e compagni, terzi in graduatoria, giocheranno conoscendo già il risultato dei due avversari che li precedono e ciò può rivelarsi un vantaggio o uno svantaggio a seconda dei casi.

Tornando al sabato, sempre alle 14:30, doppio incrocio sull’asse Carmignano – Vaiano: CDP Vaianese e Bacchereto cercheranno di riproporsi nelle zone nobili della classifica facendo risultato in trasferta rispettivamente contro il Carmignano (a Seano) e La Briglia fanalino di coda (ad Usella). E si passa ai due ultimi incontri delle 15: a Castelnuovo, l’Atletico Esperia quarto si misurerà con il Paperino San Giorgio, mentre al Canovai di Vaiano Las Vegas affronterà i poggesi del BGV Soccer.