Camera di commercio mette all'asta terreno e sede di un ex vivaio forestale a Prato

Prato, 7 febbraio 2025 - La Camera di commercio di Pistoia-Prato mette all'asta due immobili di sua proprietà: un terreno edificabile in viale Montegrappa a Prato e la tenuta, sede dell'ex vivaio forestale di Villanova, in località Faltugnano, frazione di Vaiano (Prato).

Dettagli degli immobili in vendita

Terreno in viale Montegrappa: ha una superficie catastale complessiva di 9.286 mq, di cui 5.350 mq edificabili, senza gravami ipotecari, prezzo base d'asta 2.060.000 euro.

Tenuta a Faltugnano: situata nel comune di Vaiano, in località Faltugnano. L'area, estesa per circa due ettari, è interamente recintata e suddivisa in terrazzamenti con caratteristici muri in pietra a secco. Un tempo sede dell'ex vivaio forestale di Villanova, oggi in disuso, il lotto include un fondo agricolo, un piccolo fabbricato a due piani fuori terra e alcuni annessi agricoli. Anche questo immobile è libero da gravami ipotecari, base d'asta 226mila euro.

Date delle aste

Le aste si terranno rispettivamente il 24 marzo e il 31 marzo, alle ore 15, nella sede legale della Camera di commercio.