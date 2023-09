Terremoto in Marocco, la Caritas: "Aiutateci a raccogliere fondi"

La Caritas diocesana di Prato invita a sostenere la popolazione del Marocco colpita dal terremoto. Per far fronte a questa emergenza Caritas italiana ha lanciato una raccolta fondi da inviare a Caritas Rabat. "Non raccoglieremo direttamente le offerte – spiega don Enzo Pacini (Caritas di Prato) – ma proponiamo a singole persone o a comunità di organizzarsi in proprio e di inviare quanto raccolto a Caritas italiana". È possibile sostenere l’azione di Caritas Italiana in questa emergenza utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico bancario specificando nella causale "Terremoto Marocco" tramite: Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 24 C 05018 03200 00001 3331 111; Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT 66 W 03069 09606 100000012474; Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT 91 P 07601 03200 000000347013: UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063 119. O tramite il numero solidale 45525 con sms o una chiamata da rete fissa.