Terra e polvere anche in cinese. E Vera Gemma

Tra i film d’autore del week end da ricordare Terra e polvere a Il Garibaldi, film acclamato dalla critica ma bandito in Cina (oggi 16 e 21, 18.30 in cinese; domani 18 e 20.30 in cinese. Al Pecci ci sono "Fuoco fatuo" film portoghese a tematica gay (oggi 16, domani 21.30), "Disco boy" film di grande impatto emotivo diretto da Giacomo Abbruzzese, reduce dall’ultimo festival di Berlino (oggi 19.30, domani 19.50) e "Il frutto della tarda estate", diretto dalla regista franco-tunisina Erige Sehiri (oggi 21.15, domani 18.10). Ma il titolo che sta suscitando più curiosità è "Vera", ritratto-confessione di un personaggio che il grande pubblico ha conosciuto per le partecipazioni ai reality di Mediaset: Vera Gemma, figlia del grande Giuliano. Attrice, regista, personaggio tv: talmente vera in questo film, da vincere al Festival di Venezia 2022 come miglior attrice nella sezione Orizzonti, interpretando semplicemente se stessa (oggi 17.20, domani 16).