Termoidraulico full time. Manutenzione e assistenza

TERMOIDRAULICO

Un’azienda di Prato sta cercando ancora un termoidraulico con esperienza pregressa nella mansione. La risorsa si occuperà di assistenza, manutenzione e riparazione caldaie, bruciatori e condizionatori. Si richiedono diploma in ambito tecnico (operatore termico o elettrico) competenze informatiche base per utilizzo di strumenti di registrazione e taratura, patentino per conduzione impianti termici e patentino F-Gas per utilizzo gas refrigeranti per condizionatori. Orario lavorativo full time, l’impresa proporrà al candidato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. Patente di guida: B

(Rif.: PO-213862)