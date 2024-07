Terapia d’urto alla Rocca. In scena Becchimanzi. Si parla di psicoanalisi

Il fascino della Rocca di Carmignano e i sorrisi della stand-up comedy firmata da Chiara Becchimanzi. Sarà lei stasera a fare tappa a Carmignano con lo spettacolo "Terapia d’urto – Dio, patria e famiglia", fisiologica evoluzione del precedente "Terapia di gruppo" con il quale aveva girato tutto lo Stivale. Dalle 21.15 i giardini della Rocca si trasformeranno in una "stanza di psicoanalisi" in cui l’attrice, autrice e regista partenopea darà libero sfogo ai disagi della vita contemporanea.

Dopo aver girato l’Italia con "Terapia di Gruppo", format che coniuga stand-up comedy, teatro e improvvisazione realizzando un’esperienza interattiva diversa, di replica in replica, Chiara Becchimanzi si cimenta in uno spettacolo che fonde il suo flusso di coscienza a quello del pubblico per scagliarsi in maniera violentemente esilarante contro tutto ciò in cui crediamo. Nei suoi spettacoli, l’artista affronta spesso il tema della salute mentale e lo fa anche con "Terapia d’urto", portando in scena i suoi disagi, quelli delle persone che le scrivono sui suoi profili social e quelli del pubblico intervenuto, che sarà di volta di volta in volta chiamato in causa per influenzare la piega che prenderà il discorso.

Una narrazione collettiva quindi che si dipana tenendo insieme gli ingredienti del teatro, stand up comedy e improvvisazione con un’esperienza interattiva che nasce proprio grazie allo scambio, innescando per tutti un processo di natura terapeutica. Laureata in scienze umanistiche, Becchimanzi si è poi diplomata anche all’Accademia internazionale di teatro di Roma, ha fondato la compagnia teatrale Valdrada e gira il mondo con la compagnia internazionale Ondadurto Teatro.

È stata autrice ed interprete di "Principesse e sfumature", "Epic Fail", "Di altri demoni", "Dionisiaca" e nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo "A ciascuna il suo" dal sapore erotico-ironico, da cui è stato tratto anche un podcast. Lo spettacolo, a ingresso libero, s’inserisce nel cartellone "Estate a Carmignano 2024" organizzata dal Comune di Carmignano.