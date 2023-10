Temporali forti. Scatta l’allerta arancione

Codice arancione nel territorio pratese fino alla mezzanotte di oggi per temporali forti: l’allerta meteo è stata diffusa dal Centro Funzionale della Regione Toscana, che prevede un nuovo peggioramento in queste ore in estensione progressiva a tutta la regione. Il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore di fossi e torrenti nel nostro territorio già da ieri sera era classificato con codice giallo, ma le previsioni per la giornata di oggi sono più serie, con le condizioni meteo che parlano di temporali forti. Sono previste condizioni in miglioramento soltanto da domani mattina. Attenzione, insomma, soprattutto per chi si mette in viaggio.