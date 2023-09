Teatro Borsi Prato: due laboratori a Officina Giovani

Il Teatro Borsi è chiuso per lavori di ristrutturazione, ma la sua a attività non si ferma. Due i laboratori che partiranno a settembre a Officina Giovani, in piazza Macelli. Il primo, da domani, è un laboratorio di danze irlandesi e si svolgerà ogni mercoledì dalle 20 alle 21: otto incontri, fino al 15 novembre. L’incontro di domani è una prova gratuita. Diretto da Cecilia Megali della Iris Accademia, è un laboratorio di livello base rivolto a coloro che per la prima volta si avvicinano al divertente e caleidoscopico mondo dell’irish dancing. Il secondo partirà giovedì 28 settembre: è il laboratorio teatrale "Mettiamoci in gioco" e si svolgerà ogni giovedì dalle 20 alle 21,30 fino al 23 novembre (anche in questo caso il primo incontro è una prova gratuita). E’ diretto da Chiara Stampone, attrice e perfomer, diplomata al Centro sperimentale di cinematografia. Attraverso esercizi di gruppo e improvvisazioni guidate si potrà riscoprire la bellezza del gioco e dell’immaginazione, ma anche sviluppare la capacitá di ascolto degli altri, la consapevolezza del proprio corpo e dello spazio circostante. Il laboratorio è aperto a chiunque, senza limiti di età o esperienza e si concluderà con un saggio finale. Per info e iscrizioni www.teatroborsi.itcorsi oppure whatsapp al 329 427 8058