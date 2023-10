Teatro alla Gualchiera. Spettacolo in due atti per riflettere e non solo

Torna il teatro nello spazio della gualchiera. Una fine settimana dedicato alla recitazione con "Qualcuno che si occupi di me" lo spettacolo in due atti, liberamente tratto da Terapia di gruppo Dario, che si svolgerà oggi e domani sabato 7 e domenica 8 ottobre alle 21 al centro culturale La Gualchiera (via del Carbonizo, 9-11). L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Montemurlo con il patrocinio del Comune. La cura è qui intesa come mezzo terapeutico per la ricerca dell’amore. La premura di volerlo trovare ad ogni costo.

Il fallimento o il successo come risultato finale? Dario e Anna, belli, giovani e intraprendenti si mostrano come lo specchio di una società che ha la convinzione di aver trovato la soluzione ad ogni problema.

Lo spettacolo teatrale è realizzato dalla Compagnia Neropanda.

Per maggiori informazioni e prenotazioni si può contattare la Pro Loco Montemurlo telefono 0574.558 584 o scrivere a lagualchiera@prolocomontemurloaps.it.