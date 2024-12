Tc Prato, top femminile. Promozione in serie A1

La festa promozione è iniziata subito in via Firenze. Non c’è stato nemmeno bisogno di giocare. La formazione femminile del Tc Prato è tornata in serie A1 grazie alla vittoria in trasferta per 3-1 contro l’Apem Copertino perché ieri, nella gara di ritorno, la squadra pugliese si è presentata, ma la loro giocatrice proveniente dal vivaio era infortunata e quindi i due punti che servivano al Tc Prato per salire nella massima serie, di fatto, erano già assegnati per l’obbligo appunto di schierare giovani: senza giocare il team di Claudia Romoli ha potuto festeggiare il ritorno nella massima serie. "Un po’ ci è dispiaciuto perché vincere così è molto strano - dice la capitana Romoli -. Comunque devo ringraziare tutte le ragazze che sono state davvero impeccabili in questi due mesi. Prima abbiamo vinto il girone e poi alla finale ci siamo presentate al completo perché non volevamo sorprese". Era presente anche Lucrezia Stefanini, oltre a Viola Turini, Beatrice Ricci e Tatiana Pieri, in una squadra che ha regalato una grande soddisfazione al Tc Prato e che ritornerà in serie A1 proprio quando il circolo compirà 50 anni. "Per noi è un grande successo - spiega Marco Romagnoli, presidente del Tc Prato – Queste ragazze sono un team davvero unito. Il prossimo anno festeggeremo i 50 anni di storia del club e ci tenevamo ad avere la nostra squadra più rappresentativa nel massimo campionato a squadre di tennis“. Qualcuno parla già di scudetto ma il direttore sportivo Franco Mazzoni cerca di tenere i piedi per terra: "Intanto prendiamo questa promozione – commenta - . Cercheremo sicuramente di migliorare la squadra... Tutto il gruppo è composto da ragazze toscane, a conferma dell’attenzione che il circolo ha verso le promesse della nostra regione“. Emozionate e soddisfatte anche le protagoniste: "Sono davvero contenta di aver scelto di venire a giocare al Tc Prato - dice Tatiana Pieri - mio padre ci aveva giocato e mi aveva detto che è un circolo speciale. Quando si conquista una promozione è sempre un’emozione particolare“. E ancora: "Fin da piccola ho giocato per questi colori – dice Lucrezia Stefanini - Sono davvero contenta di far parte di questo gruppo". Infine Viola Turini: "E’ bello aver visto tanti appassionati pronti a tifare per noi. Siamo pronte per la serie A1“.

L.M.