Tassa sui rifiuti e rate. Guida al pagamento

Tari, quali sono le scadenze a Poggio a Caiano per il 2024? La giunta di Riccardo Palandri nei giorni scorsi ha deliberato le date e le modalità di rateizzo della Tari. Le bollette chiaramente non sono state ancora inviate da Alia ma le scadenze servono per capire quando si dovrà pagare. Per le utenze non domestiche (si intendono tutte le attività artigianali, commerciali, uffici, banche...) la prima scadenza sarà il 31 maggio e corrisponde alla rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi sei mesi. Per queste utenze c’è la possibilità di rateizzazione in 3 rate con scadenza 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre e il 2 dicembre scadrà la rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l’intera annualità, dedotti gli importi del precedente acconto, con possibilità di rateizzazione in 2 rate (2 dicembre 2024 e 31 gennaio 2025).

Per le utenze domestiche la prima rata dovrà essere pagata il 31 maggio e la seconda il 2 dicembre. Non sono previsti rateizzi per questa tipologia di utenti. Tutti i pagamenti devono essere effettuati con i modelli F24 inviati da Alia. L’ufficio Tari di via Cancellieri a Poggio è aperto il lunedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12 altrimenti per esigenze orarie diverse c’è l’ufficio Tari di via Paronese 104/110 a Prato aperto il lunedì dalle 9 alle 12,30; il martedì e mercoledì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30; il giovedì dalle 9 alle 16,30 e il venerdì dalle 9 alle 14. Adesso è possibile effettuare le iscrizioni, variazioni, cessazioni Tari anche chiamando il call center 800.888333 (da rete fissa) e 199.105105 (da rete mobile) o sul sito www.aliaserviziambientali.it.