Tari 2024 azzerata per 230 famiglie

Si è conclusa l’istruttoria delle domande, presentate sul secondo avviso pubblico, voluto dal Comune per la concessione delle agevolazioni Tari, la tassa sui rifiuti, alle famiglie alluvionate. Sono 50 le utenze domestiche che non dovranno pagare la Tari 2024. Lo scorso maggio il Comune di Montemurlo aveva pubblicato un primo avviso per l’azzeramento della Tari 2024 e ben 181 famiglie si erano viste riconosciuta l’agevolazione. In tanti, però, erano rimasti esclusi e così il Comune aveva deciso di riaprire l’avviso e quindi ora altre 50 famiglie potranno usufruire del vantaggio. In totale quindi le utenze domestiche che non dovranno pagare la Tari a Montemurlo perché alluvionate sono 230. "Si tratta di un sostegno diretto voluto dal Comune a tutti coloro che hanno dovuto affrontare i danni e i disagi dell’alluvione - dice l’assessore alla tutela e messa in sicurezza del territorio, Alberto Vignoli - Nello spirito di dare risposte a tutti, abbiamo riaperto il bando Tari e siamo felici che ulteriori 50 famiglie possano usufruire di questo aiuto".

Chi si è visto accogliere la domanda di agevolazione Tari 2024 non dovrà pagare l’acconto Tari e riceverà un saldo della bolletta a zero. Chi avesse già pagato l’acconto, ma ha diritto all’agevolazione, sarà contattato per ottenere il rimborso.

Lo scorso aprile il Consiglio comunale aveva deliberato le agevolazioni Tari. Il Comune di Montemurlo aveva messo a disposizione 76 mila euro, risorse che dovevano abbattere i costi della tassa rifiuti.

Una concreta opportunità di sostegno e aiuto per quelle famiglie, che già hanno dovuto affrontare tante spese e disagi.