Targetti, esposto ad Agcom: "Verifichi la correttezza dei sondaggi Emg e Winpoll"

Colpo di scena al confronto tra candidati sindaci organizzato a Il Garibaldi da Tv Prato. "Non faremo un appello al voto, ma daremo una notizia – ha detto Jonthan Targetti in chiusura di serata –. Dopo l’inchiesta uscita su Report domenica sera, in cui sono state gettate ombre sui rapporti fra il Pd e due società di sondaggi che sono le stesse che hanno prodotto due sondaggi anche su Prato, abbiamo deciso di procedere con un esposto ad Agcom. Vogliamo che si verifichino le condizioni di correttezza, trasparenza e regolarità. Noi non ci pieghiamo alla logica della manipolazione in campagna elettorale". I sondaggi sono quelli commissionati dal Pd a Winpoll e da Toscana Tv a Emg: entrambi pronosticavano un distacco molto ampio per Ilaria Bugetti su Gianni Cenni e percentuali piuttosto basse per gli altri quattri candidati, a differenza del sondaggio commissionato da FdI a Swg che indicava un lieve vantaggio per Gianni Cenni sulla candidata del Pd e per gli altri quote superiori a quelle di Winpoll e Emg.

Fra gli elementi emersi durante la trasmissione anche un esempio di quanto un campione fatto male possa distorcere i risultati: Report si è procurata l’elenco delle persone contattate per realizzare l’ultimo sondaggio commissionato dal Pd per le recenti elezioni in Abruzzo, che il professore de La Sapienza di Roma Giovanni Di Franco ha analizzato con un programma specializzato. E’ emerso che il campione era composto in prevalenza da anziani, quindi non rappresentativo dell’universo della popolazione (l’età media dei "sondati" era di 65 anni, mentre l’età media degli italiani è di 41-42). Il risultato del sondaggio dava il centrosinistra in netto vantaggio, ma alle urne il centrodestra ha vinto di quasi sette punti.

