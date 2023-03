Tante gocce contribuiscono a un mare di solidarietà La storia di Amatafrica che aiuta la gente in Rwanda

Le parole che la rappresentano meglio sono quelle di Madre Teresa: "Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande cuore". E di cose, Amatafrica, una Onlus che opera nelle zone più povere del Rwanda, ne ha fatte e continua a farne. Nelle loro visite in questa parte dell’Africa, dove sono dislocate le 3 missioni di Cyeza, Muhura e Rambura, i volontari si inoltrano nelle zone più lontane dal villaggio, dove si trovano le famiglie più indigenti. Lì, con una cifra per noi modesta, circa mille euro, riescono a costruire una casa in muratura, che resiste alle intemperie stagionali, responsabili della distruzione di molte capanne. I lavoratori vengono reclutati sul posto, in modo da offrire opportunità di occupazione. Particolare attenzione viene data alla salute e alla formazione dei bambini: l’associazione offre supporto economico alle strutture sanitarie locali e finanzia il percorso scolastico dei piccoli, fino ai gradi più alti, con fondi per gli studenti universitari. Si tratta, in sostanza, di un aiuto concreto in una zona del mondo dove ciò che per noi è poco, per loro è un tesoro inestimabile. Nella foto: Irumana Ganza Prince, 9 anni, è uno dei due bambini che la scuola Mazzei sostiene da quest’anno, ed è con un volontario di Amatafrica.