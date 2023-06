Tangenziale, la più pericolosa

Quali sono le strade più pericolose di Prato? Se la declassata si conferma la regina dei sinistri stradali, con 83 scontri rilevati nel 2021 dalla polizia municipale, a seguire troviamo via Roma con 43 incidenti (qui ne è avvenuto pure uno mortale) e via Pistoiese a chiudere il podio con 37 scontri. Sono questi i dati che la polizia municipale aveva reso noti a fine 2022 sulle strade pericolose. Dopo via Pistoiese, troviamo via Firenze con 27 incidenti e poi via Filzi con 22 e via Galcianese (19). Per quanto riguarda le strade luogo di incidenti mortali, troviamo la tangenziale nel tratto di Prato sud con due automobilisti deceduti, poi tre pedoni investiti fra via Roma, via Catani e via Lorenzo da Prato, e infine un ciclista deceduto in via Ferrucci. E le cause degli incidenti? La velocità è la principale con 389 infrazioni in occasione di un incidente, poi il mancato rispetto della precedenza con 220 casi, e in 180 sinistri il cambio di corsia di marcia. Allarmanti anche i dati sugli incidenti causati da automobilisti positivi all’alcoltest, ben 56, e le omissioni di soccorso: 28 casi. Infine i dati orari degli incidenti. Il momento più pericoloso è la fascia oraria delle 18, quando si sono registrati 91 sinistri.