Taiti entra in campo: "Figc pronta ad aiutare"

"La Federazione è pronta, come sempre, ad aiutare e sostenere le società sportive che si trovano in difficoltà e che non hanno a disposizione i loro impianti sportivi. Sarebbe importante, vista la delicata situazione che si è venuta a creare a Prato, che si facesse una attenta ricognizione dei campi da calcio disponibili o da poter recuperare velocemente sul territorio, anche se non di proprietà del Comune". Tende una mano alle società di calcio e all’amministrazione comunale il vice presidente del comitato regionale toscano della Figc, Massimo Taiti, che mette sul tavolo anche possibili idee per provare quantomeno a diminuire i disagi che stanno affrontando alcune società pratesi, come il Viaccia e lo Iolo. "Ci sono dei campi, magari di proprietà delle varie parrocchie cittadine, che potrebbero tornare utili, come soluzione temporanea, trovando un accordo con la curia per evitare di lasciare in difficoltà tanti ragazzi e tante famiglie. Penso a Santa Maria a Colonica, a Coiano, a Castelnuovo ad esempio – insiste Taiti, che poi punta l’attenzione su un impianto in particolare per provare a smuovere l’amministrazione -. Mi viene in mente che potrebbe essere una buona idea recuperare e rimettere in sesto il vecchio campo di via Galcianese, dove un tempo giocavano molte squadre Uisp, proprio di fronte alla sede della Misericordia. Siamo disponibili a fare quanto in nostro potere per arrivare a soluzioni concrete, nel più breve tempo possibile. Lo abbiamo già dimostrato elargendo fondi e contributi importanti alle società che erano state fortemente danneggiate dall’alluvione". Poi il vice presidente della Figc toscana, che è anche delegato pratese del Coni, allarga gli orizzonti: "Il calcio, ma lo sport in genere a Prato, necessita di tempo, energie e risorse specifiche – conclude -. Mi auguro che quanto prima venga individuato un soggetto di fiducia da parte del sindaco Bugetti, che sicuramente ha moltissime cose importanti di cui occuparsi, adatto a seguire da vicino le necessità e a rispondere tempestivamente ai problemi di questo settore, dal punto di vista impiantistico e non solo".

L.M.