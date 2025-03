"Tabacco riscaldato ed "e-cig"

La cartina di tornasole della mondo che ci circonda è la lingua italiana: flessibile, elastica, cucita su misura addosso a un mondo velocissimo. Anche negli usi e nei costumi. Ed è così che il verbo ‘fumare’ (sigaro o sigaretta) da qualche tempo è in compagnia del verbo "svapare". Un neoconio – dice l’Accadamia della Crusca – registrato tra i neologismi nel vocabolario Treccani, in rete assieme a svapata, mentre non sono registrati svapo né svapatore.

Certo è che l’universo delle sigarette ‘alternative’ è variegato. In generale i macrogruppi sono due: la sigaretta a tabacco riscaldato, che di fatto è un ibrido tra sigaretta elettronica e sigaretta tradizionale. In questo caso la sigaretta è costituita da un dispositivo elettrico che scalda il tabacco (e non un liquido come nel caso della sigaretta elettronica) per generare nicotina.

La sigaretta elettronica o e-cig, invece, è invece progettata per inalare vapore che spesso contiene nicotina in dosi variabili. Ma come funziona? La differenza principale è che rispetto alla sigaretta tradizionale non c’è combustione: quindi vengono eliminati alcuni dei danni associati alle tipiche sostanze cancerogene del fumo. Ma questo non significa che sia innocua. La sigaretta elettronica è composta da una batteria che attiva la resistenza (spesso realizzata con leghe come nichel-cromo) che riscalda il liquido contenuto nella cartuccia e lo trasforma nel vapore (o più correttamente aerosol) che viene inalato dall’utente.

Il liquido della sigaretta elettronica è costituito da una miscela di diverse sostanze, tra cui gli aromi che danno appunto sapore al liquido: possono essere naturali o artificiali e i gusti sono i più variegati, dalla menta alla vaniglia. "Migliaia di composti molti dei quali con conseguenze sulla salute ancora ignote", è sintetizzato sul sito dell’istituto Mario Negri. Nelle sigarette elettroniche la nicotina può essere presente in diverse concentrazioni ma in Italia non può superare i 20 mg per millilitro. Tuttavia sono in commercio anche sigarette sigarette elettroniche senza nicotina.