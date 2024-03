Supersex, c’è anche Prato: "Ho fornito capi alla serie"

Quando ha visto il primo piano di Alessandro Borghi in tv è stata quasi sul punto di svenire. E non tanto perché sia oggettivamente affascinante l’attore che interpreta Rocco Siffredi in Supersex, la nuova serie di sette puntate in onda su Netflix, ma perché gli shorts indossati dall’attrice Linda Caridi, in scena con lui, erano suoi. Così come è "made in Prato" la sottoveste in seta plissettata sul corpo di Jasmine Trinca, che nella serie interpreta il ruolo complesso di Lucia, moglie del fratello di Rocco.

Culotte, shorts, sottovesti nate a Prato dalla mente creativa di Domizia Vanni, giovane imprenditrice 27enne che fa parte del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Prato: due delle protagoniste femminili della serie ispirata alla vita del re del porno sfoggiano il marchio "Chimera sleepwear", il brand ecoconsapevole fondato a Prato dalla giovane stilista formatasi all’istituto Marangoni che nel 2022 ha deciso di lanciare sul mercato una linea di "abbigliamento da notte" in risposta al lockdown. Perché non fare smart working da casa con un look più raffinato? E allora via a una collezione rigorosamente ecosostenibile di tute e pigiami, camicie, canotte, vestaglie, shorts, leggins e culotte per un guardaroba femminile versatile negli abbinamenti che strizza l’occhio all’economia circolare (in vendita sul proprio canale di shop on line).

L’imprenditrice utilizza tessuti di scarto, avanzi di sovrapproduzioni e ritagli di alta qualità provenienti dal distretto, per evitare sprechi e dare così un ciclo di vita più lungo ai materiali. Questa sua filosofia di lavoro che coniuga estetica, etica e sostenibilità non è sfuggita al costumista di "Supersex" che, complice la vetrina di Instagram, ha preso contatti con Domizia nell’estate 2022 inviandole una lista di capi di proprio interesse. Alla fine hanno vinto culotte, shorts e un abito sottoveste che Domizia ha rivisto addosso a Jasmine Trinca e Linda Caridi.

"Mi ha fatto effetto vedere un po’ del mio lavoro in tv – racconta Domizia – Ma la soddisfazione più grande è stata quando sono rientrati i miei capi al termine della lavorazione della serie, come una culotte con traccia di rossetto". Dopo che sui profili social di "Chimera sleepwear" sono apparse le foto di Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Linda Caridi sono fioccate le richieste per i capi "bollenti" dei personaggi di Lucia e Tina. Alcuni modelli sono andati già esauriti. Effetto della tv. Intanto la serie è piaciuta a Domizia, che ammette: "Ha il pregio di rompere un tabù".

Maria Lardara