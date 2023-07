Suonano il campanello per gioco, ragazzini inseguiti con un bastone e picchiati

Prato, 18 luglio 2023 - Dopo che il "gioco" è andato avanti due anni, con il campanello suonato alle ore più impensabili anche della notte, l’esasperazione li ha portati ad alzare le mani. Due pensionati settantenni, domenica sera poco dopo le 22, a Comeana hanno ricorso in strada due ragazzini di 14 anni. Ci sono stati anche schiaffi, assestati dalla moglie ad uno dei minori mentre il marito, 74enne, ha impugnato un bastone ma senza colpire nessuno dei due, urlando di farla finita una volta per tutte con "queste azioni di disturbo".

Una scena, avvenuta in via Alighieri, in pieno centro, che ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti e dei genitori dei minori (peraltro le famiglie sono anche parenti tramite la suocera della pensionata) che hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivate due ambulanze e i carabinieri.

I minori sono stati refertati in ospedale con 5 giorni di prognosi ciascuno. Il pensionato invece ha accusato un malore per la tensione accumulata ed è andato pure lui in ospedale, con prognosi di 10 giorni.

Secondo il racconto della moglie questa "persecuzione" notturna nei confronti di varie famiglie che vivono fra la piazza di Comeana e via Alighieri va avanti da due anni.

"In inverno – racconta la pensionata – il venerdì passano a suonare a mezzanotte perché il sabato non c’è scuola, d’estate invece tutte le sere sono buone ed lo fanno in continuazione, dalle 22 fino alle tre di notte. In casa ho la mamma di 96 anni, i nipotini che dormono, anche noi abbiamo diritto a non essere spaventati. C’è l’allarme inserito e per aprire la porta va disinserito: è un’ansia continua. Loro suonano e poi scappano in bicicletta o sul monopattino. Sono stata a reclamare dai loro genitori, con i quali siamo imparentati, per ben due volte ma non è servito a niente, minimizzano. Avevo già segnalato ai carabinieri questa situazione e quello che che fanno questi ragazzi, chiaramente la risposta è stata che sono impegnati per servizi ben diversi. Lo capisco. Ma è normale che studenti di quell’età siano fuori alle 3 della notte? La pazienza alla fine si esaurisce e ieri (domenica, ndr) è successo".

M. Serena Quercioli