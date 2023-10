Sul podio della sostenibilità

’Sostenibilità-Usa la testa!’, il concorso promosso da Confindustria Toscana Nord in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa premia Prato. Scopo dell’iniziativa invitare i giovani - generalmente sensibili ai temi ambientali ma non sempre ben informati in materia - ad andare al di là degli stereotipi, facendo comprendere i rischi delle strumentalizzazioni del greenwashing e dando un contributo alla crescita di una vera cultura del consumo sostenibile. Sono stati coinvolti in tutto 133 studenti provenienti da cinque istituti superiori che hanno presentato 18 elaborati molti dei quali sull’analisi del ciclo di vita.

Gli studenti del Buzzi hanno conquistato il podio: Francesco Kess Esshak Afram, Samantha Vienna, Marisa Yang e Giorgia Zhang hanno così visto riconosciuto il valore del loro elaborato ’Meglio un tappeto in fibra sintetica non riciclata o un tappeto in fibra naturale?’ piazzandosi al secondo posto. "Eravamo consapevoli di lanciare una sfida non convenzionale, molto attuale data la rilevanza dei temi ambientali, ma anche non del tutto intuitiva nelle sue finalità - commenta la vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli -. Le scuole hanno capito e hanno risposto molto bene, precorrendo i tempi".