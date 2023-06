Suggestioni medievali e trekking Alla scoperta della via delle Rocche

La via delle Rocche è un percorso suggestivo, un tuffo nel Medioevo in un territorio, tra Montemurlo e la Val di Bisenzio, costellato da torri e rocche.

Cinque Comuni del territorio, Cantagallo, Vernio, Vaiano, Montemurlo e Prato con la Fondazione Cdse, hanno dato vita al Cammino nel 2022, attraverso un progetto d’ambito e ora si celebra il primo anno di vita della via con un festival diffuso, iniziato sabato 27 maggio proprio dal punto di partenza del cammino, la Rocca di Montemurlo e che andrà avanti fino a settembre toccando tutti i territori, sulle tracce di un Medioevo vissuto da alcune delle più celebri famiglie del territorio, quali i conti Guidi, gli Alberti, i Bardi.

"Storia, natura, musica e anche un po’ di magia sono gli elementi del festival che si muove attraverso le emergenza medievali che caratterizzano il Cammino – spiegano le assessore al Turismo Maila Grazzini di Cantagallo, Maria Lucarini di Vernio e Beatrice Boni di Vaiano - Tanti eventi per consolidare il Cammino". Sabato 17 giugno alla Rocca di Cerbaia (Carmignanello - Cantagallo) evento al tramonto. Alle 17,30 trekking guidato dal ponte di Cerbaia fino alla Rocca con Legambiente. Alle 19 le esperte della Fondazione Cdse racconteranno la storia di Rocca Cerbaia tra arte e misteri (su prenotazione www.visitvalbisenzio.it). La giornata si chiude alle 20 con un concerto tra le mura dell’antico mastio. Il concerto è gratuito e non serve la prenotazione ma solo una coperta da distendere sull’erba, cena a sacco in autonomia.

Di torre in torre venerdì 23 giugno è la volta della Torre di Melagrana nella notte di San Giovanni (Vaiano). Il ritrovo è previsto alle 18,30 alla Villa - fattoria Del Bello con la partenza della passeggiata fino alla Torre di Melagrana (su prenotazione www.visitvalbisenzio.it). L’edificio, posto al confine meridionale della zona di influenza degli Alberti, aveva una funzione prettamente militare, a controllo della viabilità che conduceva da un lato verso Montepiano e dall’altro verso il Mugello. Alle 19,30 è previsto un concerto di musica classica ai piedi dell’antico fortilizio. Sabato 2 e domenica 3 settembre la Rocca di Vernio e il suo giardino aprono le porte al pubblico grazie alla disponibilità del conte Santellocco Gargano, attuale proprietario. Un’occasione per visitare la residenza, cuore dei possedimenti feudali degli Alberti e dei banchieri fiorentini Bardi. Due giorni di eventi tra trekking, concerti, incontri e laboratori. Chiude il cartellone “Di castello in castello lungo la via delle Rocche” sabato 16 settembre.