"Studenti del liceo Brunelleschi di Montemurlo vincono concorso sulla memoria e parteciperanno al viaggio della memoria in Austria"

"Non dimentichiamo

il passato, ricordiamo

il sangue e il metallo versato. Conserviamo tutto nella nostra memoria che sarà il monito per

il nostro futuro". Sono queste alcune delle frasi tratte dagli elaborati presentati dagli studenti del liceo Brunelleschi di Montemurlo che hanno partecipato al concorso

su memoria, deportazione e Shoah, promosso dal Comune di Montemurlo

e dal Museo della Deportazione di Figline

di Prato. Tre gli studenti

che hanno vinto e quindi parteciperanno al viaggio della memoria a Ebensee

e Mauthausen in Austria che si svolgerà a maggio.

I loro nomi sono Yan Ting Ting della classe 4c, Francesca Taina Raiola della 5 A e Sebastiano Cambi della 4 A. L’assessore e la presidente del consiglio hanno sottolineato l’importanza della partecipazione dei giovani studenti al viaggio della memoria per far crescere in loro la consapevolezza.