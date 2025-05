Strumentopolis. I bimbi scoprono la musica così

Piccoli musicisti crescono. La scuola Verdi sabato dalle 9.30 alle 12.30 organizza Strumentopolis, il tradizionale open day nel quale verranno presentati gli strumenti delle famiglie dei fiati e degli archi, oltre alle percussioni e alla fisarmonica. Genitori e figli che interverranno alla presentazione potranno ascoltare e provare gli strumenti distribuiti nelle varie aule della scuola a piano terra del Palazzo della musica. All’inizio della giornata alle 9.30 e poi alle 11 ci sarà anche una piccola esibizione dell’orchestra Acchiappasuoni formata dai bambini più piccoli guidati da Valentina Baldi, Sara Lanzillotta e Barbara Zuccaro. I bimbi eseguiranno un brano che prende spunto dal canto degli uccelli e prevede l’intervento di live electronics in collaborazione con Edwin Lucchesi.

Sono tre i percorsi di avvicinamento alla musica della scuola. Il primo è Musica e Coccole, per i bambini di uno e due anni, pensato per stimolare la curiosità dei piccoli assieme ai loro genitori in un percorso di scoperta del suono e del movimento attraverso attività ludiche ed espressive. Il secondo progetto è Musica e Gioco, per bambini di 3 e 4 anni. È il primo corso ordinario della Verdi, che i bambini frequentano in gruppo senza i genitori. Propone un approccio in cui la musica viene vissuta con libertà e creatività; i bambini scoprono così un altro modo per esprimere le loro emozioni. Canto, ritmo e movimento sono gli elementi principali dell’attività che gli insegnanti programmano in relazione alle caratteristiche del gruppo e dei singoli bambini.

Infine c’è la Propedeutica musicale, per bambini da 5 a 7 anni, un corso articolato su tre anni. Nei primi due si procede con l’attività in gruppo; il ritmo, la voce e i primi strumenti sono la base delle attività pratiche, per scoprire e sperimentare le caratteristiche del suono. In modo semplice si apprendono i primi simboli musicali. Nel secondo anno i bambini si avviano all’esperienza della musica d’insieme con il corso di Orchestra propedeutica, dove imparano le caratteristiche e il suono dei vari strumenti e le regole per suonare insieme e alla fine sceglieranno lo strumento che preferiscono, che inizieranno a studiare nel terzo anno.