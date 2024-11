Stroncato da un malore a 22 anni. Aveva indossato la maglia del Prato

Una serata felice insieme agli amici, poi il malore durante la notte e la corsa disperata all’ospedale di Careggi a Firenze, dove i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Si è spenta così la vita di Assane Niang, 22 anni, originario del Senegal, ma nato e cresciuto a Ponte a Elsa, dove abitava tutt’ora insieme ai genitori e alla sorella minore Adama, tesserata per la Toscana Atletica Empoli. Assane Niang ha vestito per anni i colori biancazzurri del Prato durante la sua carriera da calciatore. "Mio fratello aveva passato una serata tranquilla con amici, erano andati ai mercatini di Natale in centro a Empoli, poi ha riaccompagnato a casa una sua amica a Campi Bisenzio e vista la tarda ora è rimasto a dormire da lei – spiega la sorella –. Durante la notte ha avuto un malore, è stato prontamente soccorso dai genitori della sua amica che hanno chiamato i soccorsi ma quando l’ambulanza lo ha portato all’ospedale di Careggi ormai era troppo tardi e ne hanno solo potuto dichiarare il decesso. Dobbiamo aspettare i risultati dell’autopsia per capire la causa della morte".

Grande sportivo e appassionato di calcio, Niang era arrivato fino a disputare una gara di Coppa Italia di Serie D con il Prato, società che lo aveva prelevato ancora piccolo dalla scuola calcio del Ponte a Elsa. Trequartista, bravo tecnicamente e dalla spiccata visione di gioco era poi passato alle giovanili di Tuttocuoio, Ponsacco e Bellaria Cappuccini Pontedera prima di far ritorno al Prato.

Una prima parentesi dal 2013 al 2015, poi il ritorno nel 2019 e la permanenza fino al gennaio 2022, prima del trasferimento con la formula del prestito all’Us Ponte A Elsa 2005, in Terza Categoria. Assane ha militato per alcuni anni nel settore giovanile della società laniera, fino a far parte della formazione degli Juniores Nazionali guidati da Maurizio Ridolfi. Il 22enne senegalese ha anche esordito in prima squadra, collezionando una presenza tre anni fa in occasione della vittoria del Prato in Coppa Italia di serie D sul campo del Real Forte Querceta (20 minuti in posizione di trequartista). "Era un ragazzo solare e di un’educazione eccezionale, che in quell’anno era un punto fermo della Juniores Nazionale. Non a caso è arrivato a debuttare in prima squadra. Sono rimasto veramente addolorato quando mi hanno riferito la tragica notizia", ha raccontato Ridolfi. Niang è rimasto di proprietà del Prato fino all’estate scorsa, prima di essere svincolato per poter essere tesserato dall’Us Ponte A Elsa 2005 in qualità di dirigente.

Francesco Bocchini