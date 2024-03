Street food lungo il Bisenzio. E torna anche "Terra di Prato"

Seconda giornata dell’International Street Food in piazzale Ponzaglio. Oggi e domani, ultimo giorno della manifestazione, apertura dalle 12 a mezzanotte. L’appuntamento è organizzato da Confartigianato ed è al debutto in città, tra club sandwich, bombette pugliesi, hamburger di cinghiale e di Angus, paella, polpo alla griglia, cucina brasiliana, messicana, greca e venezuelana. E poi birre artigianali, cocktail e dolci della tradizione tipica italiana e internazionale per un appuntamento nel segnbo del gusto (informazioni 347.5792556).

Oggi sono in programma anche il consueto mercato di filiera corta locale "Terra di Prato", in piazza del Mercato nuovo dalle 8 alle 13, e il mercatino dell’occasione "I giardini in festa di via Carlo Marx" ai giardini di via Carlo Marx dalle 9 alle 17.

Shopping all’aperto anche domani. In particolare in tutta piazza San Francesco ci sarà "Piazza in Fiore", manifestazione ricreativa di operatori ambulanti organizzata da Confcommercio Pistoia e Prato dalle 9 alle 19.