Street food, il weekend con i sapori del mondo

Weekend con lo street food, alla scoperta di specialità provenienti dall’Italia e dal mondo. La novità è in piazzale Suor Cecilia Vannucchi, nei pressi di viale della Repubblica, con la XVI tappa nazionale della 9a edizione dell’International Street Food 2025: cibo di strada da tutta Europa oggi dalle 16.30 a mezzanotte, domani e domenica dalle 12 a mezzanote. L’iniziativa è organizzata da di Airs (Associazione italiana ristoratori di strada), in collaborazione con Confartigianato. Sarà possibile gustare i kurtos ungheresi, la cucina siciliana, gli arrosticini, le bombette pugliesi, il caciocavallo impiccato, la pizza fritta, la pizza napoletana, la cucina argentina e quella messicana, gli hamburger di Chianina e quelli di Fassona e la cucina greca. Ci saranno birrifici artigianali italiani ed europei. L’iniziativa sarà anche l’occasione per visitare il vicino Pecci, partecipando alle visite guidate o alle attività per famiglie programmate appositamente, alcune gratuite grazie al contributo di Confartigianato. Ad esempio, domani dalle 16 alle 18 ci sarà Fare e disfare, laboratorio per bambini da 3 a 10 anni, domenica dalle 10.30 alle 12 Intonarumori, per piccoli dai 3 ai 6 anni (prenotazioni obbligatorie sul sito del Pecci).

Domani in piazza del Mercato dalle 8 alle 13 ci sarà il consueto appuntamento con i prodotti agroalimentari di filiera corta di Terra di Prato: il pane di farina Gran Prato, la carne Calvanina, l’olio delle colline, ortaggi e frutta di stagione e pesce pescato del Tirreno. Sempre domani e domenica in piazza San Francesco ci sarà il Mercatino regionale piemontese: una quindicina di aziende presenti con formaggi d’eccellenza, sia freschi che stagionati, quali Castelmagno d’alpeggio presidio slow food e dop, Testun, la Paglierina, tome, pecorini e molti altri. E ancora salumi delle Langhe, salame al tartufo bianco di Alba, dolci tipici piemontesi, le nocciole Piemonte Igp, la nocciola presidio Slow Food, l’aglio storico di Caraglio presidio Slow e tante altre prelibatezze. Domani alle 16 e alle 17, è in programma anche un tour guidato per bambini alla conoscenza dei prodotti tipici piemontesi e dei presidi slow food, a cura della presidente di Slow Food Prato Luisa Peris e delle stesse aziende, con assaggi e dettagliate descrizioni dei prodotti. Per le prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o presentarsi direttamente agli stand alle 15.45 o alle 16.30. L’orario di apertura della mostra mercato è dalle 9.30 alle 19.30 sia domani che domenica.