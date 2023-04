Storia di un dono: le opere di Carlo Palli alla Fondazione Santa Rita

Si intitola "Storia di un dono" il libro-catalogo che ripercorre le donazioni succedutesi nel tempo alla Fondazione Opera Santa Rita da parte del noto collezionista pratese Carlo Palli. Verrà presentato ogg, nel giorno del suo 85esimo compleanno, nella sede dell’Opera in via Diaz (zona Cappuccini). A fare gli onori di casa la presidente della Fondazione Renza Sanesi, il suo predecessore Roberto Macrì, e la direttrice Nicoletta Ulivi. Il volume non è esattamente un catalogo né, propriamente, un libro. Lunga la lista degli artisti che impreziosiscono gli ambienti dove ogni giorno ragazzi, genitori, operatori, sanitari condividono momenti di crescita e promozione umana, di inclusione sociale, di lavoro. Accanto ad alcune opere singole – un artista per tutti: Hermann Nitsch – dalla collaborazione tra Palli, Macrì e Sanesi sono nate delle vere e proprie "stanze d’artista": aule, uffici, corridoi, vani scale, saloni della ex sede dei Cappuccini, ogni spazio è stato caratterizzato dalla presenza e dall’opera di un determinato artista. Lungo l’elenco dei nomi che hanno firmato le "stanze": Vittore Baroni, Stefano Benedetti, Umberto Buscioni, Carlo Cantini, Miriam Cappelletti, Roberto Casati, Cinzio Cavallarin, Fabio De Poli, Kiki Franceschi, Andrea Chiarantini, Gabriella Furlani, i Santini Del Prete, Paolo Masi, Miradario.

"È il segno del bello che unisce e lega il progetto – dice Carlo Palli –. Il bello dell’espressione artistica dialoga e si intreccia con il bello dell’accoglienza, direi con il bello dell’umano. Tante vite, magari segnate dalla difficoltà, trovano qui il modo di esprimersi". L’Opera Santa Rita ha voluto suggellare le donazioni con questo libro-catalogo e farne omaggio a Carlo Palli proprio nel giorno del suo compleanno. A fargli festa saranno, insieme alla Fondazione, gli artisti coinvolti e tanti amici, dell’Opera e di Palli.