Stoffe da Oscar Una mostra da O.B. Stock

Al via la prima rassegna di ArteModaCinema a cura di Luciano Pancani. Per ricordare Orlando Orlandini, fondatore insieme a Loris Bernocchi della O.B. Stock, l’ingrosso di tessuti che ha sede da anni in via San Giusto, diventato nel tempo, archivio inestimabile di miriadi di stoffe di tutti i generi, puntualmente "saccheggiate" da tutti i più famosi costumisti del mondo del cinema. Non si contano oramai le collaborazioni con alcuni grandi professionisti della settima arte che proprio all’O.B. Stock hanno trovato i tessuti giusti, i colori ideali per vestire le star. Dalle prime volte negli anni Ottanta per lo sceneggiato "Marco Polo" di Giuliano Montaldo fino ai successi milionari baciati dai premi Oscar come "Il Gladiatore" di Ridley Scott, Orlandini e Bernocchi con il loro staff hanno messo a disposizione chilometri di stoffe preziose che abbiamo rivisto poi sul grande schermo. Per onorare e ricordare la figura di Orlando Orlandini, scomparso a morto all’età di 94 anni nel febbraio 2022, da giovedì 8 giugno alle 18 saranno in mostra i quadri di Luciano Pancani e le sculture di Antonio Bruno. Pancani da anni si dedica alla Optical Arti con opere tridimensionali mentre Bruno è scultore, con la grande capacità di usare il metallo con estrema naturalezza. ArteModaCinema, un connubio perfetto per onorare la figura di un imprenditore che è entrato nella storia di Prato.

Nella foto: Connie Nielsen ne "Il Gladiatore", il film di Ridley Scott che fra i tanti premi vinse anche l’Oscar assegnato a Janty Yates per i migliori costumi, realizzati con le stoffe di O.B. Stock

F.B.