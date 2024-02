Stile di vita ecosostenibile? Solo nel 10% dei casi

Un sondaggio per capire

se i nostri stili di vita sono ecosostenibili. Educazione ambientale, costruzione di una comunità dinamica, incentivare l’azione e la partecipazione attiva nella realizzazione di iniziative sostenibili: questi sono i pilastri dell’iniziativa nazionale ’M’Illumino di meno’ che ricorre ogni anno il 16 febbraio in memoria della firma del protocollo di Kyoto. Provocati dalla mission della giornata nazionale del risparmio, i ragazzi della II A della secondaria di I grado del Conservatorio San Niccolò di Prato hanno proposto un sondaggio per indagare quanto il nostro stile di vita sia effettivamente sostenibile per l’ambiente. Il questionario ha avuto come campione le classi II medie dell’istituto. I risultati sono stati una grande occasione di riflessione: infatti inaspettatamente il 41 % degli intervistati ha uno stile di vita che, per essere soddisfatto, avrebbe bisogno della disposizione di ben 5 o più pianeti Terra; il 49 % di tre o quattro pianeti, mentre solo

un 10 % ha uno stile di vita che è possibile definire ecosostenibile. I dati emersi parlano chiaro: possiamo infatti affermare che, nonostante le tante iniziative, la partita per aiutare il nostro pianeta è ancora in gioco. Stiamo giocando a carte con il nostro pianeta, e se continueremo così perderemo tutto il mazzo.