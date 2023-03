Stephanie di Vaiano conquista la copertina di For Men

Stephanie Siepe

Vaiano (Prato), 21 marzo 2023 – Un altro passo verso la notorietà per Stephanie Siepe, la modella di Vaiano che con la sua bellezza ha conquistato le pagine di For Men Magazine con un bel richiamo in copertina.

Titolo: "La più bella del mese. Stephanie Siepe, la regina dei social che sogna il cinema". A dare la notizia ad amici e conoscenti che presto andranno in edicola, un’orgogliosissima Barbara Baudinelli, la madre, spezina di nascita ma vaianese da molti anni.

L’altra notizia che arriva dalla felicissima mamma è che Stephanie è stata selezionata per rappresentare l’Italia il prossimo autunno a Miss Europa Continental, un altro gradino per la Siepe verso l’olimpo delle più belle.

Gli scatti che accompagnano l’intervista su For Men non lasciano dubbi: una Venere di Milo ripresa come natura l’ha fatta, in pose senza veli in cui comunque la modella, già testimonial di un brand di biancheria intima, dimostra di sentirsi a suo agio.

La 26enne già da qualche anno posa da modella per vari stilisti. E’ stata testimonial anche di una nota marca di telefonini, con pubblicità uscite a tutta pagina su riviste a tiratura nazionale.

Il prossimo passaggio sarà quello di sfondare nel cinema: oltre alla carriera di modella, che la porta spesso a Milano (ma torna volentieri a trovare la mamma a Vaiano).

La Siepe sta studiando all’ Accademia del Cinema, suo vero grande sogno. Che, con le parole con cui la ragazza vaianese si racconta all’intervistatore di For Men, sarebbe realizzato nell’interpretare un ruolo in cui il suo aspetto fisico sia completamente diverso. Altro sogno, confessato alle pagine del magazine, quello di poter un giomo aiutare economicamente la mamma e il babbo.