Stasera dibattito al circolo La Pira

La sua storia si intreccia con quella della parrocchia, ma soprattutto con la crescita umana e spirituale di un gruppo di giovani che 40 fa scelsero di rimboccarsi le maniche per la comunità. Speciale anniversario per il circolo Acli Giorgio La Pira in via Donizetti, nato accanto alla chiesa di Gesù Divino Lavoratore. E sul ruolo che i circoli hanno oggi è in programma una tavola rotonda alla quale parteciperanno anche rappresentanti di Arci e Mcl. È uno degli appuntamenti pensati per festeggiare il 40° del "Giorgio La Pira". Oggi alle 21 è in programma il dibattito sul ruolo dei circoli. Partecipano il vicario generale della diocesi di Prato Daniele Scaccini, il sindaco Biffoni, Dario Ercoli (Mcl), Ilaria Testa (Arci) e Emiliano Manfredonia, presidente Acli nazionale. Domani alle 21, nella chiesa parrocchiale di Gesù Divino Lavoratore, concerto del coro Euphonios. Domenica alle 11,15 messa e aperitivo offerto dal circolo.