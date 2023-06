Stasera al Cinema Eden doppia proposta e al Pecci 'Rapito' di Bellocchio, la Sicilia rurale di 'Stranizza d'amuri' con Fiorello

Questa sera alle 21.45

al Castello dell’Imperatore Stranizza d’amuri, prima regia di Beppe Fiorello. Racconta la vita di Gianni, diciassettenne gay, cambia quando incontra Nino. Nasce una grande amicizia, che potrebbe condurre a qualcosa di più. Ma la Sicilia rurale dei primi anni Ottanta non è pronta a relazioni dai confini incerti. Stasera doppia proposta del Cinema Eden con "Elemental" ed "Emily", entrambi alle 21. Al Pecci in programma "Rapito", il film di Marco Bellocchio, alle 17; "Mad God" alle 19.30 e per la rasegna Cine Brividi, "Renfield", film horror con Nicolas Cage alle 21.15 in lingua orginale con sottotitoli.