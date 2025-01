Startit Prato sconfitta, vince Camaiore

Vince la Rotellistica Camaiore per 8 a 3 contro l’Hockey Prato. La Rotellistica Camaiore espugna il PalaRogai nel match di serie A2. La partita si sblocca con il vantaggio del Camaiore con la rete di Motaran in contropiede. Prato ha l’occasione di pareggiare con il tiro diretto di Baldesi parato dal portiere, ma in superiorità numerica Barbani pareggia dopo l’assist di Capuano. Prato schierato a zona crea qualche problema al Camaiore e i pratesi non sfruttano l’occasione con il tiro diretto di Santoro e vengono puniti dal gol di Maremmani. Nel finale di tempo Alonso Moreno sigla il 3-1. Nella ripresa allungano i rossoblù con le reti Motaran e Alonso Moreno. Il Prato accorcia le distanze con Capuano ma il solito Motaran firma il 6-2. Nell’ultimo minuto il Camaiore segna altre due marcature con Raffaelli e Bellè e Barbani va a segno per lo Startit per il 3-8 finale.

I lanieri hanno schierato Vespi F. (Vespi A.), Capuano Lorenzo, Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Capuano Alberto, Poli. Allenatore Bianchi.