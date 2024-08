Sportelli per servizi al cittadino. Attivi anche per rimborsi alluvione: "Ma si presentano solo in pochi"

Si moltiplicano in Val di Bisenzio gli sportelli per i servizi al cittadino, che sempre più hanno a che fare con impegni digitali senza però - vuoi per grado di istruzione o per la non padronanza della lingua italiana, vuoi per età - essere sempre in grado di utilizzare le nuove tecnologie. Quali e quanti sono gli sportelli? E come funzionano? Con l’apertura, pochi mesi fa, del Punto di Facilitazione Digitale di Vaiano (inizialmente previsto nei locali dell’ex ristorante La Mamma, in via Braga, adesso è in via Gramsci 37, tel. 3715971375 ) diventano tre gli sportelli di questo tipo in Vallata: i primi due sono stati posizionati ad Usella (via San Lorenzo 14, tel. 3336672133) e alla Biblioteca Petrarca a Sant’Ippolito (tel. 3312631618 0574/957760). Cosa si può fare ai Punti di Facilitazione Digitale? Qui si può richiedere gratuitamente supporto e assistenza nell’utilizzo dei vari servizi di natura digitale. "Il progetto - si legge sul sito dei tre Comuni - finanziato dal Pnrr, ha l’obiettivo di incrementare le competenze digitali dei cittadini, favorendo l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e incentivando l’uso dei servizi online delle Amministrazioni pubbliche e dei privati".

Fra le varie cose che si possono fare presso questi sportelli: attività di ricerca e informazioni online, presentazioni di istanze per bandi comunali, consigli utili rispetto alla sicurezza informatica, prenotazioni (ad es. di visite tramite Cup) e pagamenti online, servizi che richiedono accesso tramite Spid, download e utilizzo di applicazioni, utilizzo del pacchetto Office.

"L’apertura e la pubblicizzazione dei Punti - spiega Emiliano Baldi dell’Unione dei Comuni - è coincisa con l’apertura della presentazione della documentazione per i rimborsi per l’alluvione, per i quali sono arrivate alcune centinaia di richieste. Tramite i Punti aperti è possibile infatti inoltrare fatture e pagamenti effettuati per ottenere l’anticipo del rimborso. Stranamente si sono presentate poche persone, anche se la scadenza per presentare la documentazione è in autunno, ma visto che non è semplice e che ci vuole uno scanner, strumento che non tutti hanno, pensavamo che almeno allo sportello di Vaiano ci fosse più affluenza".

Claudia Iozzelli