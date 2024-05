Sportelli e assessore alle frazioni: "Dialogo costante con i cittadini"

Punti di ascolto nelle frazioni per riportare in vita, almeno nelle funzioni, le vecchie circoscrizioni. E’ un patto con le frazioni, "per rafforzare il dialogo tra il Comune e il territorio", quello che propone la candidata sindaca del centrosinistra Ilaria Bugetti che nella sua campagna elettorale sta facendo tappa in tutti i quartieri della città per confrontarsi con i cittadini. L’idea di Bugetti, in particolare, è di ristabilire la funzione che fino a dieci anni fa veniva esercitata dalle circoscrizioni, attraverso un punto di ascolto strutturato con cadenza periodica che permetta un contatto diretto tra l’amministrazione comunale e i cittadini per fare il punto sugli interventi previsti in zona, segnalare problemi, avanzare proposte.

"Dobbiamo colmare il gap che si è creato con l’eliminazione delle circoscrizioni – insiste Bugetti – Penso a una sorta di sportello aperto con periodicità costante, magari anche una volta a settimana, nelle sedi comunali delle ex circoscrizioni". Per dare piena sostanza alla proposta Bugetti pensa di tradurre questo compito in una precisa delega di giunta, "in modo che l’interfaccia con i cittadini abbia subito a disposizione budget e strumenti per intervenire". La candidata sindaca del centrosnistra, insomma, pensa ad un assessore che coordini il lavoro dei consiglieri e quindi il dialogo tra e con le frazioni.

"Questi appuntamenti periodici vedranno infatti una valorizzazione del ruolo dei consiglieri comunali – prosegue Bugetti – Un lavoro che già fanno capillarmente. Ora si tratta di dare a questo servizio struttura e cadenza periodica affinché i cittadini abbiano un costante punto di riferimento a cui rivolgersi per segnalare problemi piccoli e grandi, per proposte o per semplici informazioni sui servizi del Comune. E’ un modo per stare vicini a tutta la città. E’ la prossimità che tanto mi sta a cuore. Ed è anche un modo per stimolare nei cittadini una maggiore partecipazione all’amministrazione del nostro territorio".

Si.Bi.