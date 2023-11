Sport e filosofia. In Lazzerini oggi libro di Mauro Parrini

Oggi la Lazzerini è aperta e alle 17 nella sala conferenze lo scrittore Mauro Parrini presenterà il suo ultimo libro Sport. Una riflessione filosofica edito da Mursia, 2023. A dialogo con l’autore ci sarà Andrea Bagni. Pratica agonistica o amatoriale, individuale o di squadra, passione personale e collettiva che non conosce confini, lo sport stenta ancora a legittimarsi come oggetto a cui concedere dignità di pensiero. Mauro Parrini riconosce all’attività sportiva una decisiva portata antropologica, ne stringe da vicino la sostanza e ne indaga le implicazioni filosofiche fin dalle sue radici antiche. Che cos’è lo sport e quali sono le sue relazioni con la forza e la giustizia, con il gioco e la guerra, con la libertà e la bellezza, con l’arte e l’ideologia? Sono alcune delle questioni affrontate in questo saggio, in dialogo con importanti voci della cultura contemporanea. Nato a Colle di Carmignano, Mauro Parrini vive a Prato dove insegna storia e filosofia in un liceo. Ha scritto un Dizionario (raccontato) della lingua del ciclismo, premiato dal Coni nel 2019. Con Mursia ha pubblicato Pietro Chesi, il ciclista in camicia nera (2014), Erminio Spalla, il pugile artista (2018) e P edali nella leggenda. Le rivalità che hanno scritto la favolosa storia del ciclismo (2020).