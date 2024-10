Splende la Visitazione. Lo stupore dei turisti: "Una sorpresa vedere tutta questa bellezza"

Meraviglia e stupore nel trovare la Visitazione alla Villa Medicea di Poggio a Caiano. Due folti gruppi di turisti sono stati i primi a vedere il capolavoro del Pontormo nel nuovo allestimento: racchiusa in una teca di vetro in sala del Fregio, la Visitazione è posta su una parete autoportante e con le luci i suoi colori appaiono in tutta la loro luminosità. I turisti, provenienti da Venezia e dalla Germania, non sapevano di questo trasferimento ed è stata una sorpresa molto gradita: l’hanno osservata in silenzio, ascoltando le spiegazioni della guida. "Non sapevamo che era stata spostata da Carmignano – dice Chiara Scarpa, del gruppo di Venezia – ed è stata davvero una sorpresa: è un’opera di straordinaria bellezza". "I colori della Visitazione – aggiunge Mario Trevisan – sono vivaci e stupendi e l’illuminazione la valorizza in modo assoluto". "Questa gita in Toscana ci ha riservato una grande gioia, ed entrare in questa sala dove spicca l’allestimento della parete è come essere in un museo", dice Gianni Mulato. Una turista più anziana chiede di poter sedere e racconta di averla vista dieci anni fa, quando era in mostra a Palazzo Strozzi a Firenze, ma questa volta l’effetto è totalmente diverso: "Credo sia stata un’eccellente idea portarla in una villa medicea perché in queste sale si comprende il contesto in cui hanno lavorato artisti come il Pontormo". Fra i primi visitatori di ieri non poteva mancare il sindaco Riccardo Palandri che non l’aveva ancora vista sulla parete: "Dal vivo la Visitazione colpisce ancora di più. Il primo gruppo di turisti dopo la Villa è andato anche al museo Soffici e siamo convinti si potrà creare un percorso per far restare i turisti di più a Poggio".

Sempre ieri c’è stata anche la visita di Chiara La Porta, la deputata pratese di Fratelli d’Italia: "La Villa si è arricchita grazie ad un capolavoro che si aggiunge al suo già vasto patrimonio artistico e rappresenta un’occasione ulteriore per conoscere i comuni medicei – ha detto –. Il ministero della Cultura è al lavoro perché la pieve di San Michele possa riaprire, una volta finanziati e ultimati i lavori di restauro". Da Carmignano è arrivato il consigliere comunale di FdI Giovanni Sardi con la famiglia: "Tutti insieme siamo riusciti a mantenere la Visitazione sul territorio. Sarebbe bello, adesso, pensare alla chiesa di San Michele e all’utilizzo della parte attualmente in restauro, cioè l’ex convento, per creare una raccolta museale dedicata alle opere di Carmignano". Infine, ricordiamo che la Visitazione si può ammirare da martedì a domenica con ingresso ogni ora dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 15.30. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria allo 055.877012. La villa è chiusa il lunedì. Domenica 13 la villa sarà aperta anche la sera con visite alle 20, 21, 22 e prenotazione obbligatoria. La sala della Giostra in palazzo comunale che ospita le pale minori della chiesa di San Michele è invece aperta il martedì e venerdì dalle 9 alle 12, gli altri giorni su richiesta al punto informazioni del lo stesso Comune.

M. Serena Quercioli